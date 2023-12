Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (12.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmung unter den Anleger am Aktienmarkt sei weiterhin freundlich. Allerdings sei seit Wochenbeginn bisher eher wenig Bewegung zu beobachten, da wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda stünden und Investoren etwas zurückhaltend agieren würden. Bei der BYD-Aktie sehe das Bild leider düsterer aus und Anleger müssten jetzt diese Marken auf dem Schirm haben.Die asiatischen Börsen hätten sich am Morgen uneinheitlich präsentiert. Der chinesische CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt leicht im Minus notiert, während der Hang-Seng-Index in Hongkong um 0,8 Prozent gestiegen sei. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 0,2 Prozent im Plus geschlossen.Anleger seien mit größeren Zukäufen bisher eher zurückhaltend, da sowohl aus den USA als auch aus Deutschland wichtige Daten heute veröffentlicht würden. Investoren würden großes Gewicht in die Konjunkturdaten legen, da es sich sowohl um die größte Ökonomie der Welt (USA) als auch die Nummer Drei (Deutschland) handele. Am Vormitttag stehe in Deutschland die ZEW-Konjunkturerwartungen für Dezember und am Nachmittag in den USA die Verbraucherpreise für November im Fokus.Fundamental laufe es weiterhin wie geschmiert bei BYD. Der Autobauer habe zuletzt wieder mehr Fahrzeuge verkauft. Auch viele Experten würden für das Unternehmen eine strahlende Zukunft sehen und deutliches Aufwärtspotenzial für die Aktie. Aktuell sei der Titel aber angeschlagen, nachdem der wichtige Support bei rund 220-HongKong-Dollar gerissen worden sei. Derzeit würden die Bullen versuchen, die Aktie über der psychologisch wichtigen 200-HKD-Marke zu stabilisieren.Starke Absatzzahlen, technische Überlegenheit und ein neues Aktienrückkaufprogramm würden für die Aktie sprechen. Der Chart sei momentan allerdings weniger einladend. Anleger sollten sich hiervon allerdings nicht verunsichern lassen.Hinsichtlich der Bewertung schrieb "Der Aktionär" bereits mehrfach, dass der Rücksetzer eine gute Chance (Nach-)Kaufen darstellt, so Tim Temp. Anleger sollten den Stopp bei 24,00 Euro beachten. (Analyse vom 12.12.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link