Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,68 EUR +0,88% (07.12.2022, 09:13)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bei BYD würden die Rekorde purzeln. Der E-Autobauer habe im November 230.427 Batterie-Fahrzeuge (Plug-In-Hybride und reine Elektroautos) verkauft und damit den bisherigen Rekord vom Oktober (217.816 NEVs) pulverisiert. Die BYD-Aktie habe wieder den Weg nach oben eingeschlagen.Mit den 230.427 verkauften NEVs im November habe der Elektroauto-Hersteller im Vergleich zum Vorjahresmonat knackige 152 Prozent zugelegt und den neunten Rekordmont in Folge aufgestellt.Aus technischer Sicht habe sich die BYD-Aktie zuletzt wieder gefangen.BYD ist und bleibt unter den Elektroautobauern erste Wahl, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Ein neues Kaufsignal entstehe, sobald die Marke von 202,14 Hongkong-Dollar nachhaltig geknackt werde. (Analyse vom 07.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link