Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Montag habe der chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 vorgelegt. Diese hätten zu überzeugen gewusst und die Erwartungen der Analysten teils deutlich übertroffen. Auf den Rekordwert bei den Autoverkäufen würden laut BYD nun die nächsten Rekorde bei Umsatz und Profit folgen. Die Aktie springt in der Folge an und dreht nach einem vormittäglichen Minus von fast fünf Prozent noch in den positiven Bereich.Die Anleger würden erfreut auf die vorläufigen Geschäftszahlen reagieren. Die BYD-Aktie setze ihren Höhenflug fort. Auch die länger kritisierten schwachen Margen scheine das Unternehmen mit dem Hochfahren der Produktion in den Griff zu bekommen. Das Volumenwachstum dürfte aufgrund der ambitionierten Expansionspläne auch zukünftig hoch bleiben. Für den "Aktionär" bleibe BYD langfristig die erste Wahl unter den Elektroautobauern, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.01.2023)