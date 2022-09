Börsenplätze BYD-Aktie:



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch im August habe BYD einen Rekord bei seinen Produktions- und Absatzzahlen vermelden können. Im Vergleich zum Vorjahr hätten sich diese mehr als verdoppelt. Doch auch der sechste Rekord in Folge löse bei den Anlegern keine Euphorie aus, die Anteilsverkäufe von Warren Buffetts Berkshire Hathaway würden den Kurs belasten.Wie der Konzern am Freitag bekannt gegeben habe, seien im August 175.418 Fahrzeuge produziert worden, die Verkaufszahlen hätten sich auf 174.915 Einheiten belaufen. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche das Steigerungen von 180 beziehungsweise 185 Prozent. Mit 84.573 produzierten reinen Elektrofahrzeugen hätten sich die Stromer für knapp die Hälfte verantwortlich gezeichnet, der Rest sei auf Plug-in-Hybride entfallen.BYD sei somit auf Kurs sein Jahresziel von 1,5 Millionen verkauften Fahrzeugen zu erreichen und sogar zu übertreffen, wenn wie angekündigt Ende des Jahres 280.000 Einheiten pro Monat verkauft würden. Aus jüngsten Aussagen von CEO Wang Chuanfu sei hervorgegangen, dass der Autobauer nächstes Jahr Verkaufszahlen in Höhe von vier Millionen Fahrzeugen anstrebe.Auch aus dem zweiten großen Geschäftsfeld des Unternehmens habe es gute Nachrichten gegeben. Wie Bloomberg berichtet habe, habe LG Energy im Juli als weltweit zweitgrößter Produzent von Batterien für Elektrofahrzeuge abgelöst werden können. Die installierte Batteriekapazität habe bei 6,4 Gigawattstunden gelegen."Der Aktionär" halte einen Komplettausstieg Buffetts für wenig sinnvoll, kurzfristig sei allerdings mit weiteren Kursschwankungen zu rechnen. Die Absatzzahlen für den August würden aber zeigen, dass das operative Geschäft von BYD laufe. Daher kann der Rücksetzer als Chance genutzt Stücke einzusammeln, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 05.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link