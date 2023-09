Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

253,40 HKD +3,09% (04.09.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe im August erneut ein rasantes Wachstum an den Tag gelegt und dominiere den hart umkämpften chinesischen Elektroautomarkt damit weiterhin. Wie aus einer Mitteilung des Autobauers hervorgehe, habe der Konzern im vergangenen Monat 274.386 New Energy Vehicles verkauft. Das entspreche einem weiteren Rekord.Gegenüber dem Vorjahr habe BYD den Absatz um rund 57% gesteigert. Im Vergleich zum Juli habe der Zuwachs bei knapp 4,7% gelegen. Seit Januar komme der Konzern damit auf knapp 1,8 Mio. verkaufte Autos und sei mit den aktuellen Wachstumsraten auf Kurs, das selbst gesteckte Jahresziel von 3 Mio. verkauften Einheiten zu erreichen.Auch die BYD-Aktie kenne derzeit nur eine Richtung. Nach dem Rücksetzer im August sei das Papier bereits wieder um 18% geklettert und notiere nun knapp über der 50-Tage-Linie (253,20 Hongkong-Dollar). Operativ laufe es bei BYD weiter rund, wie die Verkäufe unterstreichen würden. Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2023)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:30,055 EUR +0,89% (04.09.2023, 16:17)