Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,89 EUR +4,75% (27.04.2023, 16:31)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Am Donnerstag habe BYD die Geschäftszahlen für das erste Quartal präsentiert. Während die Absatzzahlen schon bekannt seien - der Autobauer habe gegenüber dem Schlussquartal 2022 einen Rückgang verzeichnet -, habe der Fokus der Anleger mit Blick auf den in China tobenden Preiskrieg vor allem auf der Entwicklung bei Gewinn und Margen gelegen.Anders als die Konkurrenz, allen voran Tesla, der Initiator der Preisschlacht, habe BYD bisher keine offiziellen Rabatte durchgeführt. Lediglich einige lokale Händler hätten Nachlässe gewährt. Teilweise habe sich das bei den Fahrzeugverkäufen bemerkbar gemacht. Mit 552.076 Einheiten habe der Konzern zwar rund 20 Prozent weniger als im Vorquartal verkauft. Jedoch falle das erste Quartal bei BYD fast schon traditionell schwächer aus, weshalb es zu einfach wäre, den Absatzrückgang nur dem Preiskampf zuzuschreiben.Die gesunkenen Fahrzeugverkäufe hätten sich im ersten Quartal auch beim Umsatz bemerkbar gemacht. Dieser sei gegenüber dem Vorquartal um 23 Prozent auf 120,2 Milliarden Yuan oder umgerechnet 15,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Der Nettogewinn sei um 44 Prozent auf 4,1 Milliarden Yuan (540 Millionen Euro) gefallen. Damit habe sich auch die Nettomarge um 1,2 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent verschlechtert. Gegenüber dem Vorjahr würden sich die Zahlen dennoch sehen lassen. Der Umsatz sei um 80 Prozent gestiegen. Der Gewinn sei mit 411 Prozent mehr als verfünffacht worden.Dennoch: Bei den Anlegern kämen die Zahlen gut an. Dass Umsatz und Gewinn wegen der niedrigeren Auslieferungszahlen zurückgehen würden, sei bereits im Vorfeld zu erwarten gewesen. Die Marktschätzungen habe BYD dennoch übertroffen. Die Heimatbörse in Hongkong sei bei Vorlage der Zahlen zwar bereits geschlossen. In Frankfurt habe die Aktie in der Folge jedoch deutlich zugelegt und notiere aktuell mit rund vier Prozent im Plus. (Analyse vom 27.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link