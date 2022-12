Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

ISIN BYD-Aktie:

WKN BYD-Aktie:

Ticker-Symbol BYD-Aktie:

Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe ein operativ starkes Jahr hinter sich. Neben fast monatlich verkündeten Rekordauslieferungen habe der chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller in zahlreiche neue Märkte expandiert. Dennoch werde das Unternehmen höchstwahrscheinlich sein Produktionsziel für 2022 verfehlen. Mit dem Grund für das schlechtere Abschneiden sei die Autobranche bereits vertraut.Seit die chinesische Regierung Anfang Dezember die Covid-Beschränkungen nach über zwei Jahren deutlich gelockert habe, würden die Infektionen stark ansteigen. Darunter leide nun auch BYD, wie ein Manager des Konzerns jüngst mitgeteilt habe. Konkret habe Vizepräsident Lian Yu-Bo auf einem Wirtschaftsforum in Shanghai erklärt, dass derzeit etwa 20 bis 30% der BYD-Angestellten nicht arbeitsfähig seien oder sich in Quarantäne befinden würden. Das resultiere in einem täglichen Produktionsausfall von 2.000 bis 3.000 Autos. Im Dezember werde der Konzern daher bis zu 30.000 Einheiten weniger produzieren, so Lian.Der Manager habe erklärt, dass BYD das Jahresziel von 1,9 Mio. hergestellten Autos verfehlen und nur auf 1,88 Mio. Einheiten kommen werde. Sorgen sollten sich Anleger dennoch nicht machen, das Produktionsziel sei im Laufe des Jahres von 1,5 Mio. angehoben worden. Zudem würde das korrigierte Ziel einen erneuten Rekord bedeuten. Ausgehend von 1,63 Mio. bis Ende November produzierten Fahrzeugen dürfte BYD im Dezember immer noch 250.000 New Energy Vehicles fertigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: