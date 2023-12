Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie habe in den letzten Handelstagen deutliche Verluste hinnehmen müssen. Grund dafür seien Preissenkungen zwischen 5.000 bis 10.000 Renminbi (umgerechnet zwischen 650 Euro und 1.300 Euro) für einige Modelle und eine Verkaufsempfehlung des Brokers UOB Kay Hian gewesen.Die Preissenkungen von BYD hätten unter den Investoren die Sorge vor einem anhaltenden Preiskrieg, hohen Beständen bei den Händlern und neuen Wettbewerbern wie etwa Huawei geschürt. Folge: Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian habe das Kursziel für das Papier des Elektroauto-Herstellers von 630 Hongkong-Dollar auf 140 Hongkong-Dollar gesenkt."Das aktuelle Chartbild von BYD (HKD) mutet fast schon "paradox" an. Seit gut einer Woche reiht sich ein Eröffnungs-Gap (Erschöpfungs-Gap) an das nächste. Auffällig ist dabei, dass die jeweiligen intraday-Bewegungen dann immer in sich positiv waren. Das sieht man an den grünen Kerzenkörpern. Das nächste Eröffnungs-Gap machte dann alles wieder zunichte", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Cashkurs.com.DER AKTIONÄR bleibe trotz der Preissenkungen und des Rücksetzers der Aktie bei seiner positiven Haltung. Potenzielles Rentabilitätspotenzial bestehe durch einen steigenden Exportanteil, Kostenoptimierung und den Roll-out weiterer Marken inklusive dem Premium-Sektor. In Zukunft werde BYD eine Matrix bilden, die die Marken BYD, Denza, Yangwang und Fang Cheng Bao umfasste, die die Nachfrage der Nutzer nach Fahrzeugen in allen Dimensionen und Szenarien abdecke.Anleger können nach dem Kursrutsch eine Position bei der BYD-Aktie wagen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link