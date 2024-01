Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (30.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Handelswoche sei vollgepackt mit wichtigen Terminen. Entsprechend zurückhaltend würden aktuell die Anleger agieren. Auch in Asien hätten die Börsen uneinheitlich geschlossen. In diesem Marktumfeld tue sich auch die BYD-Aktie weiterhin schwer. Der Titel müsse mit weitern Kursverlusten kämpfen und nun sei auch noch eine wichtige Marke gerissen worden.Am Montag habe BYD seine vorläufige Gewinnschätzung für das Jahr 2023 veröffentlicht. Der chinesische Autobauer habe mit mehr als drei Millionen verkauften Fahrzeugen einen neuen Auslieferungsrekord markiert.Konkret habe BYD im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 29 bis 31 Milliarden Yuan oder umgerechnet rund 3,7 bis 4,0 Milliarden Euro verbucht. Das entspreche zwar einem Anstieg von 75 bis 87 Prozent, jedoch habe sich das Gewinnwachstum damit deutlich verlangsamt. Auch die hohen Erwartungen der Analysten seien nicht erfüllt worden, was für weiteren Druck auf den Kurs gesorgt habe.Im August 2023 habe die BYD-Aktie noch ein Mehrmonatshoch bei 280 Hongkong-Dollar (HKD) erreicht. Seitdem habe der Kurs rund 38 Prozent an Wert verloren. In den vergangenen Tagen sei nun auch die psychologisch wichtige 200-HKD-Marke gerissen worden und auch der Support bei 190,50 HKD sei mit hohem Momentum und Volumen unterschritten worden. Das hätte nicht passieren dürfen, da mit dem unterschreiten ein technisches Verkaufssignal ausgelöst worden sei, was für zusätzlichen Druck sorge.Der schwächer als erwartet ausgefallene Gewinn setze die BYD-Aktie weiter unter Druck. Auch die Preisnachlässe würden natürlich auf die Marge und die Stimmung der Anleger drücken.Langfristig sehe "Der Aktionär" das Unternehmen wegen der operativen Fortschritte und der starken Positionierung allerdings positiv.Anleger bleiben investiert; wer noch nicht dabei ist, wartet die Ausbildung eines Bodens ab, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 30.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link