Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,845 EUR -1,31% (25.03.2024, 11:52)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (25.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Zum Wochenstart würden sich in Asien die Börsen uneinheitlich zeigen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe am Montag 1,2 Prozent verloren. Der CSI 300 der chinesischen Festlandsbörsen habe dagegen zuletzt 0,2 Prozent zugelegt. Bei BYD sei der Kurs leicht abgesackt, nachdem der Rivale XPeng eine neue Ankündigung auf dem China EV 100 Forum geäußert habe.Der Preiskampf unter den E-Autobauern habe sich in den vergangenen Monaten immer weiter zugespitzt, wodurch nicht nur die Konkurrenz innerhalb Chinas unter Druck geraten sei, sondern auch andere Hersteller wie beispielsweise Tesla.Nun plane XPeng die Einführung einer preisgünstigeren Elektrofahrzeugmarke, nachdem der Wettbewerber BYD vor kurzem seine Preise gesenkt habe - damit werde der Preiskampf unter den E-Autobauern weiter angeheizt.Die Aktie habe nach schweren Monaten im Februar nun die Trendumkehr eingeleitet. Entscheidend sei der Ausbruch über die psychologisch wichtige 200-HKD-Marke gewesen. Aktuell sei die Hürde bei der 220-HKD-Marke im Fokus der Börsianer. Das hier bisher nur moderate Gewinnmitnahmen zu erkennen seien, sei ein gutes Zeichen. Im Anschluss stehe für die Bullen die 200-Tage-Linie bei der 230-HKD-Marke auf der Agenda.Die Ankündigung des EV-Herstellers komme zu einem Zeitpunkt, an dem BYD und andere Konkurrenten in diesem Jahr bereits Preissenkungen vorgenommen hätten. Das zeige, dass der Preiskrampf noch nicht vorbei sei. BYD ist als Marktführer aber gut aufgestellt und der Rebound bei der Aktie ist ein gutes Zeichen, dass hier die Durststrecke vorbei ist, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link