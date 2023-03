Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,37 EUR +0,20% (06.03.2023, 13:36)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

226,80 HKD +0,71% (06.03.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (06.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag würden wieder einmal Berichte die Runde machen, dass Tesla die Preise für seine Fahrzeuge reduziere. Da diese Rabatte allerdings nur für die USA gelten würden, dürften sie keinen großen Einfluss auf BYD haben. Doch auch im BYD-Heimatland China habe Tesla die Preise in jüngerer Vergangenheit deutlich gesenkt. Das drohe BYD bei einem möglichen Preiskampf.Bei BYD hätten Medien zuletzt ebenfalls von Preisnachlässen berichtet. Der Autobauer habe die Berichte allerdings dementiert. Jedoch sollten mögliche Rabatte dem größten Hersteller von New Energy Vehicles (reine Stromer und Plugin-Hybride) nicht schaden. Davon würden jedenfalls mehrere Experten ausgehen. Im Gegenteil könnte BYD sogar einer der Profiteure einer drohenden Preisschlacht sein.Die gesunkenen Inputpreise könnten den negativen Einfluss auf die Margen der Autobauer wahrscheinlich nicht ausgleichen, so Robert Mumford, Investmentmanager bei GAM Hongkong. Ein möglicher Gewinner dieser Entwicklung könne jedoch BYD sein. Das Unternehmen verfüge über eine hohe Fertigungstiefe und dank dieser über eine hohe Preissetzungsmacht.Einen weiteren Vorteil würden die Analysten Jeff Chung und Beatrice Lam von der Citigroup hervorheben. Einige Marktteilnehmer müssten möglicherweise höhere Verluste hinnehmen, um Marktanteile zu gewinnen und größere Skaleneffekte zu erzielen. Das werde zu einem verschärften Wettbewerb und einer Konsolidierung des Marktes führen, so die Experten. Auf lange Sicht könne eine Konsolidierung zu einer Steigerung des BYD-Marktanteils führen.Langfristig ist die BYD-Aktie aufgrund der starken Position im Markt für Elektro- und Hybridfahrzeuge ohnehin einer der aussichtsreichsten Werte im Automobilsektor, so Julian Weber von "Der Aktionär". Das Kursziel laute 45,00 Euro. (Analyse vom 06.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link