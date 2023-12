Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die ganze Welt baue inzwischen Elektroautos und Regierungen würden die Förderung einschränken. Jetzt gewinne der Kunde angesichts von Schnäppchen, doch BYD, VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und Co hätten im deutschen Markt ein Problem.Der Kampf der E-Auto-Giganten um Marktanteile dürfte sich 2024 verschärfen. Nachdem bereits absehbar gewesen sei, dass weltweit zu viele Kapazitäten für zu wenige E-Auto-Kunden aufgebaut worden seien, drohe 2024 in Deutschland sogar ein deutlicher Einbruch der Nachfrage nach Elektroautos.Mit der Kappung der Umweltprämie komme das Elektroauto auf die Standspur. "2024 werden dann 200.000 vollelektrische Neuwagen weniger verkauft", so Prof. Dudenhöffer. Der Marktanteil neu verkaufter E-Autos könnte sich 2025 auf 9,7 Prozent knapp halbieren.Der Chef der großen E-Auto-Vermietung Nextmove habe gegenüber dem AKTIONÄR HSR gesagt: "Das ist ein harter Schlag und schlechter Stil." Vor allem die für Kunden überraschend schnelle Kappung werde kritisiert. Tesla werde vermutlich über gesenkte Listenpreise agieren.Bei Herstellern wie Toyota ( ISIN JP3633400001 WKN 853510 ) oder neuen China-Anbietern sei es zuletzt selbst mit Umweltbonus und Rabatt schlecht gelaufen - Rabatte von 25 Prozent seien bereits aufgetaucht. Bereits im Herbst habe Moeller an dieser Stelle gewarnt, dass es BYD Co schwer haben würden mit Autos über 60.000 Euro.Prof. Dudenhöffer: "Der Heimatmarkt Deutschland fällt in einen Dornröschen-Schlaf bei der Elektromobilität und der Volkswagenkonzern wird dadurch in seiner Wettbewerbsfähigkeit gegenüber BYD und Tesla geschwächt."Wie im AKTIONÄR TV ausgeführt wird, dürfte aber auch der Gegenwind bei Herstellern wie BYD anhalten, zumal mit Sony oder Xiaomi neue, hochattraktive Rivalen starten und selbst das Apple-Car wieder Thema wird, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)