Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,375 EUR +1,79% (02.01.2023, 16:27)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

192,60 EUR +0,84% (30.12.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (02.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer BYD habe die Preise für seine Fahrzeuge zum Jahresbeginn um teilweise 20 Prozent angehoben. Für die BYD-Aktie gehe es am ersten Handelstag im neuen Börsenjahr an der Frankfurter Börse leicht nach oben. "Der Aktionär" verrate, was hinter der Preiseerhöhung stecke und warum die verblüffend simple Lösung nicht "Corona" laute.Seit kurzer Zeit fege Corona durch das Reich der Mitte: Nachdem die Schutzmaßnahmen weitgehend aufgehoben worden seien, hätten sich unzählige Chinesen rasend schnell mit der Omikron-Variante infiziert. Wie viele Menschen bereits betroffen seien, darüber gebe es nur düstere Mutmaßungen, da die chinesische Regierung selbst keine Zahlen mehr erhebe. Klar sei jedoch: Wo Mitarbeiter wegen einer Omikron-Infektion ausfallen würden, herrsche alsbald Personalmangel. Die Folge: Die Bänder stünden still, die Kosten würden steigen.Wer jedoch denke - BYD würde diese Kosten über die jüngste Preiserhebung abfedern, die seit dem Jahreswechsel in Kraft sei - der irre (noch). Stattdessen seien ausgelaufene Förderprogramme der Grund, warum der chinesische Elektroautohersteller für seinen Kleinwagen Dolphin in China nunmehr erst ab 116.800 Yuan oder rund 15.850 Euro zu haben sei. Bisher habe das Einstiegsmodell lediglich 96.800 Yuan gekostet - also gut 20 Prozent weniger, wie IT TIMES berichte.Zuvor habe die chinesische Regierung bis November 2022 den Verkauf von Plug-in-Hybriden noch mit 4.800 Yuan und jenen reiner Stromer mit 12.600 Yuan subventioniert. Neben dem BYD Dolphin seien auch die Preise für andere Modelle um 2.000 bis 6.000 Yuan (bis zu 815 Euro) gestiegen. Die nun höheren Verkaufspreise kämen jedoch nicht aus heiterem Himmel: Das Unternehmen habe diesen Schritt bereits im November angekündigt.Hinweis: An der Heimatbörse in Hongkong ruhe der Handel am Montag feiertagsbedingt.Risiko-Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen sei mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger bestehe ein erhöhtes Totalverlustrisiko. "Der Aktionär" rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren. (Analyse vom 02.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link