Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,24 EUR -1,09% (14.09.2022, 10:24)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

220,00 HKD -3,51% (13.09.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,50 USD -1,18% (13.09.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (14.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die BYD-Aktie könne sich in den letzten Tagen vor positiven Analystenkommentaren kaum retten. Erica Cy Chen von Macquarie sehe die BYD-Aktie bei 357 Hongkong-Dollar fair bewertet. Bin Wang von der Credit Suisse habe die Aktie ebenfalls mit "kaufen" eingestuft. Am Dienstag habe Barclays nachgelegt.Nach dem Rücksetzer von rund 300 Hongkong-Dollar bis auf 215 Hongkong-Dollar habe sich die Aktie des chinesischen Elektroauto-Herstellers wieder gefangen. Warum auch nicht: Fundamental sei alles im Lot: Die Blade-Battery biete Upside-Potenzial. Neue Modelle würden ausgerollt und die Verkaufszahlen würden von einem Hoch zum Nächsten klettern.Einen Strich durch die Rechnung habe allen Aktionären und Fans von BYD zuletzt lediglich Star-Investor Warren Buffett gemacht, der einen kleinen Anteil seiner Position verkauft habe.Zu den positiven letzten Kaufempfehlungen von der Credit Suisse, Macquarie und der Citi habe sich am Dienstag Barclays dazu gesellt. Analyst Jiong Shao habe die Coverage des chinesischen Elektroautohersteller BYD mit einem Kursziel von 40 Dollar eröffnet, nachdem das Unternehmen Tesla überhole, und was die Auslieferungen betreffe, im zweiten Quartal zum weltweit führenden Hersteller von Elektrofahrzeugen aufgestiegen sei.Es bleibe dabei: Fundamental laufe es bei BYD. Die Blade-Battery biete Upside-Potenzial. Neue Modelle - unter anderem eine Premium-Limousine ab 150.000 Dollar - würden ausgerollt. Aus technischer Sicht habe sich das Papier nach dem Anteilsverkauf von Warren Buffett wieder gefangen. Wichtiger Support sei nach wie vor die Marke von 215 Hongkong-Dollar.Nächstes Ziel auf dem Weg nach oben sei die 200-Tage-Linie, die bei 260 Hongkong-Dollar oder umgerechnet 32,65 Euro verlaufe.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link