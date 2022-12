Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,79 EUR -0,08% (13.12.2022, 14:35)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

210,40 HKD -0,38% (13.12.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

27,08 USD +0,15% (12.12.2022, 21:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.12.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD eile von Rekord zu Rekord. Das chinesische EV-Segment weise weiterhin eine starke positive Dynamik auf. Darüber hinaus habe BYD seine Lithium-Aktivitäten ausgebaut.BYD habe im November 230.427 Batterie-Fahrzeuge verkauft. Ein Plus von knackigen 152 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat Oktober stehe ein Plus von 5,8 Prozent. Hut ab vor dieser Performance!Zur Erinnerung: Erst im April habe sich BYD komplett auf die Produktion von Elektroautos, sprich Hybridmodelle und reine Stromer, fokussiert und den Bau von Verbrennern eingestellt.Im Gegensatz dazu würden die deutschen Hersteller wie etwa BMW oder auch Volkswagen noch ihre "Altlasten" mit herumschleppen, indem sie beispielsweise alle Antriebsarten von einem Modell anbieten würden. Der Kunde habe also die Qual der Wahl. Hinzu komme, dass dadurch die Fahrzeuge kein Alleinstellungsmerkmal aufweisen würden.Anders BYD. Konsequent gehe die Firma von CEO Wang Chuanfu ihren Weg weiter Richtung Elektromobilität. Die Chips würden zum Teil selbst produziert, die Batterien für die Stromer ohnehin und auch die Rohstoffsicherung sei wichtig. Dazu habe sich BYD zuletzt mit umgerechnet 300 Millionen Euro an der Shenzhen Chengxin Lithium Group beteiligt, das habe das Nachrichtenportal CnEVPost berichtet. Dafür habe BYD in einer Privatplatzierungsrunde knapp fünf Prozent am Unternehmen bekommen. Shenzhen Chengxin Lithium Group sei einer der größten Lithium-Produzenten in China. Kurz zuvor habe BYD unter anderem seine Beteiligung an Shanshan Lithium ausgebaut.Darüber hinaus habe die BYD-Managerin Stella Li angekündigt, dass mindestens eine Fabrik in Europa gebaut werden solle. Derzeit werde laut Management noch nach einem geeigneten Standort gesucht.Die chinesischen Locals wie BYD, Nio und auch Li Auto würden im Vergleich zu den westlichen Herstellern eine viele höhere Dynamik aufweisen. BYD sei und bleibe unter den Elektroauto-Herstellern erste Wahl. Die Verkaufszahlen würden steigen und BYD agiere - was die Wertschöpfungskette betreffe - extrem clever.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 13.12.2022)