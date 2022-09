Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,075 EUR +2,43% (26.09.2022, 13:00)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

213,40 HKD +1,33% (26.09.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,40 USD -3,47% (23.09.2022, 21:56)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (26.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im März habe BYD angekündigt, die Produktion von reinen Verbrennern einzustellen. An Plug-in-Hybriden habe das Unternehmen dagegen weiterhin festgehalten. Und damit werde auch zumindest vorerst nicht Schluss sein, wie CEO Wang Chuanfu am Freitag mitgeteilt und passenderweise einige Vorteile gegenüber reinen E-Autos genannt habe.So würden Wang zufolge reine Stromer nur für einen Teil der Autokäufer infrage kommen, etwa Kunden, die sich ein zusätzliches Fahrzeug zulegen möchten. Plug-in-Hybride dagegen dienten auch Familien, die sich ihr erstes Auto zulegen oder ihr aktuelles ersetzen möchten.Ein weiterer Punkt, der nach Ansicht Wangs für die Technologie spreche, sei der mildere Übergang von Verbrennern zu Stromern. Konkret hätten Plug-ins geringere Auswirkungen auf Industrie- und Lieferketten, da mehr herkömmliche Teile als bei E-Autos verbaut werden könnten. Das unterstütze den reibungslosen Übergang von Kraftstofffahrzeugen zu reinen Elektrofahrzeugen.Für BYD mache das vorrübergehende Festhalten an Hybriden Sinn, hätten sich diese in der Vergangenheit meist für circa die Hälfte der Fahrzeugverkäufe verantwortlich gezeichnet. Langfristig sollte der Fokus beim Ausbau der Produktionskapazitäten jedoch auf reine Elektrofahrzeuge gelegt werden.Anleger können eine erste Position aufbauen, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 26.09.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link