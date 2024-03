Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (01.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Elektroautohersteller BYD habe seine Pläne zum Bau einer Fabrik in Mexiko bestätigt. Trotz der nicht geplanten Exporte in die USA würden US-Autobauer Alarm schlagen und sogar ein Importverbot fordern. Den Anlegern habe die Nachricht gefallen und die Aktie habe prompt reagiert.Die neue Fabrik solle rund 150.000 Autos pro Jahr produzieren können. Erste Meldungen Mitte Februar hätten Spekulationen über einen Markteintritt von BYD in den USA angeheizt, die das Unternehmen jedoch dementiert habe.BYD-Amerika-Chefin Stella Li habe bekräftigt, dass die Fabrik ausschließlich für den mexikanischen Markt bestimmt sei. Das Unternehmen suche Standorte in der Mitte und im Süden des Landes, um die Transportkosten zu den Verbrauchern niedrig zu halten. Außerdem habe BYD am Mittwoch angekündigt, dass der Verkauf seines Elektroautos Dolphin Mini in Mexiko zu einem Preis von 358.800 Pesos (20.990 Dollar) beginnen werde, halb so teuer wie der billigste Tesla.Die Pläne von BYD hätten in den USA Befürchtungen über eine Bedrohung der heimischen Automobilindustrie ausgelöst. Die "Alliance for American Manufacturing" habe vor einem "Aussterben" der US-Autobauer durch die Konkurrenz aus China gewarnt. Es seien sogar Forderungen nach einem Importstopp für chinesische Autos und Autoteile aus Mexiko laut geworden.Die Entscheidung von BYD, in Mexiko zu investieren, sei ein wichtiger Schritt beim Ausbau der globalen Präsenz des Unternehmens. Die neue Fabrik werde den Wettbewerb auf dem amerikanischen Kontinent für Elektrofahrzeuge verschärfen.Investierte Anleger halten weiter an der Aktie fest, so Philipp Schleu von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link