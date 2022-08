Börsenplätze BYD-Aktie:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass sich mit hochpreisigen Modellen starke Gewinnmargen erzielen lassen würden, habe sich in der Autobranche dieses Jahr besonders gezeigt. Davon scheine nun auch BYD profitieren zu wollen. Der Autobauer habe angekündigt, noch im vierten Quartal des Jahres eine neue Premiummarke auf den Markt bringen zu wollen.Das habe die lokale Mediengruppe Yicai letzte Woche unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet. Die Preise der neuen Marke sollten bei einer Million Yuan oder umgerechnet rund 145.000 Euro beginnen. Für das dritte Quartal sei die Präsentation der Premiummarke geplant, im vierten Quartal solle das erste Fahrzeug, ein SUV vorgestellt werden. Der Start von Massenproduktion und Verkauf sei für die ersten drei Monaten des Jahres 2023 angesetzt.Die neuen Luxusfahrzeuge sollten mit der modernsten Fahrzeugtechnologie des Autobauers ausgestattet werden. Dafür stelle BYD neue und separate Teams für die Produkte, das Verkaufs- und Servicenetzwerk sowie die Betriebsabläufe auf.BYD habe zuletzt auch konkretere Details zu seiner geplanten Europaexpansion bekannt gegeben, noch in diesem Jahr sollten drei Elektro-Modelle unter anderem auch in Deutschland auf den Markt kommen. Ob auch die neuen Premiumfahrzeuge in Europa zum Verkauf stehen würden, bleibe abzuwarten, jedoch hätten es asiatische Luxusmarken in der Vergangenheit schwer gehabt, sich gegen die deutschen Hersteller durchzusetzen. Daher werde der Fokus vermutlich vor allem auf China liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.