Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.01.2024/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl BYD an der Börse nur rund ein Zehntel so viel Wert sei wie Tesla, sei das chinesische Unternehmen nun der weltweit größte Produzenten von Elektrofahrzeugen. Doch damit nicht genug. Nun wolle man auch in die Riege der führenden Autobauer, in der sich Hyundai, Toyota, Volkswagen und Ford befänden, aufsteigen.Im Q4/23 habe BYD seinen amerikanischen Rivalen mit 526.409 Auslieferungen gegenüber Teslas 484.507 überholt. Zudem hätten die Chinesen im Septemberquartal fast das gleiche Betriebsergebnis wie der Musk-Konzern verzeichnet.Durch die Nutzung einer eigenen Batterie-Wertschöpfungskette und den Fokus auf kostengünstigere Batteriezellen habe BYD seine Marge verbessern können, während die Materialkosten gestiegen seien. Dadurch erziele BYD die besten Eigenkapitalrenditen weltweit.Trotz der beeindruckenden Performance habe BYD möglicherweise zu schnell zu weit expandiert, was zu einem Lagerbestand von 1,91 Autos pro verkauftem Auto im November geführt habe und auf eine nachlassende Verbrauchernachfrage hindeute.Schaffe BYD es diese Zahl weiter zu verringern und auch im Westen Fuß zu fassen, könnte der chinesische Hersteller nicht nur im EV-Segment, sondern auch im gesamten Automarkt eine große Rolle spielen.Auch wenn die BYD-Aktie in den letzten Monaten Federn gelassen habe, würden die operativen Aussichten für das Unternehmen gut bleiben. DER AKTIONÄR rät deshalb weiterhin zum Kauf der Papiere, während Anleger bei Tesla derzeit lieber an der Seitenlinie bleiben sollten. Wer es spekulativer mag und neben BYD als etablierter Marke auf einen EV-Newcomer setzen möchte, greift zu den Anteilscheinen des chinesischen Konkurrenten Nio, so Tim Temp von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 04.01.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte