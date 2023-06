Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (07.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD habe im Mai mit 240.220 Fahrzeugen einen neuen Absatzrekord erzielt. Die Nachfrage nach den Autos des Konzerns sei enorm, zumindest im Heimatland China. Die Verkäufe in Übersee hätten mit 10.203 Einheiten dagegen nur einen geringen Teil ausgemacht und seien sogar rückläufig gewesen. Dennoch bleibe BYD in der Offensive.So sei erst kürzlich der Markteintritt in Mexiko, Spanien und Großbritannien erfolgt. Italien stehe für Juni auf der Agenda. Seit dem Roll-out in Norwegen 2021, dem ersten Auslandsmarkt für BYD, seien zahlreiche weitere Märkte gefolgt, sodass der Konzern in mittlerweile über 50 Ländern aktiv sei.Und dennoch: Der Absatz außerhalb des hiesigen Marktes sei gegenüber den Verkäufen in China kaum der Rede wert. Sei BYD also nur ein weiterer Autobauer aus Fernost, der in fremden Märkten scheitere? Für ein endgültiges Urteil sei es zwar noch zu früh, allerdings gebe es einige Punkte, die dem widersprächen.So sei BYD in Brasilien, Israel, Kolumbien und Thailand bereits jetzt die beliebteste Marke in Sachen E-Mobilität. In Australien, Indien und Neuseeland rangiere man immerhin unter den Top fünf. Unter dem Gesichtspunkt, dass BYD außerhalb Chinas eine den meisten unbekannte und neue Marke sei eine beachtliche Errungenschaft. Und auch in anderen Ländern dürfte sich der Bekanntheitsgrad Stück für Stück steigern. So sei in Deutschland etwa ein Deal mit SIXT über 100.000 Stromer geschlossen worden, was die Sichtbarkeit erhöhe und die Chance biete Kunden zu binden. In anderen Ländern, etwa Norwegen oder Uruguay, seien die Autos beliebte Taxis. WKN 502391 ) verhandelt.BYD bleibe weiterhin eine spannende Aktie. Die Verkäufe in China würden stark laufen und auch im Batteriegeschäft für E-Autos sei BYD einer der größten Player. Sollte die Nachfrage in China aufgrund der, Stand jetzt, Ende 2023 wegfallenden Subventionen beim E-Autokauf nachlassen, biete der internationale Markt eine langfristige Wachstumschance.Anleger bleiben an Bord, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link