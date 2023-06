Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (20.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Verstörende Bilder aus China: Neue Elektroautos stünden zu tausenden auf Feldern und würden zum Umweltproblem zu werden drohen. Seien die gemeldeten Wachstumsrekorde zum Teil "Nonsense"?Die "China-Tesla" BYD überzeuge mit einem stimmigen Design seiner Autos und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Alleine SIXT kaufe 100.000 Elektroautos der Chinesen. Doch ein Video des südafrikanischen Youtubers Winston Sterzel (SerpentZA) wecke Zweifel. Der ehemalige Lehrer habe selbst 14 Jahre in Shenzhen gewohnt.Für Aussehen sorge ein Video mit Drohnenaufnahmen aus China. Sterzel zufolge würden "hunderttausende" Elektroautos vor sich hinrotten. Er thematisiere dabei BYD-Autos aus dem Modelljahr 2021, die zwar zugelassen seien, aber augenscheinlich keinen Elektroauto-Fahrer gefunden hätten. Schlagzeilen, wonach chinesische Elektroautohersteller Wachstumsrekorde erzielen würden, seien ihm zufolge "Nonsense" und vieles aus China nur schöne Fassade.BYD habe Tesla als größten Autobauer der Welt überholt, doch angesichts solcher Bilder könnten solche Erfolgsmeldungen schnell verblassen.Focus schreibe mit Hinblick auf das Video: "Um die Anforderungen der Regierung zu erfüllen, benötigen die Autohersteller eine bestimmte Anzahl an Verkäufen. Dafür nutzen einige Hersteller wie etwa BYD einen Trick. Sie melden die Fahrzeuge an, bringen sie auf den Markt und behaupten dann, sie wären verkauft worden. Diese Fake-Verkäufe zählen allesamt in die E-Auto-Statistiken von China rein."Shortseller Mark Spiegel habe dem "AKTIONÄR HSR" Ende 2022 gesagt, er glaube "keinerlei Zahlen aus China", weswegen er auch BYD meide. Warren Buffett habe mittlerweile einen großen Teil seiner BYD-Position versilbert, doch lobe öffentlich immer noch den chinesischen Autobauer für seine hochautomatisierten Roboterfabriken und sein Batterie-Know-how, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor, Florian Söllner, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BMW, AMD.