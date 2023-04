Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,815 EUR -0,37% (18.04.2023, 11:06)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

229,60 EUR -0,95% (18.04.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe es geschafft: Der Konzern, der bereits der weltgrößte Hersteller von New Energy Vehicles (NEVs), zu denen reine Stromer und Plug-in-Hybride gehören würden, sei, sei nun auch in China die Nummer eins in Sachen Autoverkäufe. Damit habe der Autobauer einen Konzern abgelöst, der diese Position bereits seit den 1980er Jahren innegehabt habe.Die Rede sei von VW. BYD habe im ersten Quartal rund 13.000 Einheiten mehr als VW, die Kernmarke des Volkswagen-Konzerns, abgesetzt. Das gehe aus Zahlen des Datendienstleisters Marklines sowie aktuellen Versicherungsdaten aus China, die dem Handelsblatt vorlägen, hervor. Und dabei habe BYD, anders als die Wolfsburger, die auch weiterhin reine Verbrenner-Modelle anböten, seit März letzten Jahres nur noch elektrifizierte Fahrzeuge im Portfolio.Doch vor allem dank dieser Strategie zähle BYD zu den großen Gewinnern in der Branche. Zwar seien in China, dem wichtigsten Automarkt der Welt, die Absatzzahlen im ersten Quartal um insgesamt 13 Prozent zurückgegangen. Die NEV-Verkäufe hätten im gleichen Zeitraum jedoch um 22 Prozent zugelegt. Die BYD-Verkäufe seien derweil um über 90 Prozent angewachsen. Inzwischen komme der Autobauer auf dem gesamten Automobilmarkt in China auf einen Marktanteil von elf Prozent.Langfristig ist "Der Aktionär" von der Aktie überzeugt, so Julian Weber. Das Kursziel laute 45,00 Euro. (Analyse vom 18.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: