Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

29,295 EUR -3,67% (05.09.2023, 09:46)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

247,60 HKD -2,29% (05.09.2023)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

32,07 USD +1,87% (01.09.2023, 21:59)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (05.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vor der offiziellen Eröffnung der Internationalen Automesse IAA Mobility in München würden die Autobauer und Zulieferer ihre Neuheiten auf Dutzenden Premierenshows und Pressekonferenzen präsentieren. Nach den deutschen Autokonzernen VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ), BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) und Mercedes-Benz ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ), die schon am Wochenende ihre ersten Auftritte gehabt hätten, würden die chinesischen Autobauer stärker ins Rampenlicht rücken. Sie seien erstmals in größerer Zahl dabei und würden auch viele höherpreisige Modelle zeigen, mit denen sie den deutschen Premiumherstellern und Tesla Käufer abjagen möchten.Für das breite Publikum würden sich die Tore der IAA am heutigen Dienstag öffnen. Vor allem die kostenlos zugänglichen Ausstellungsflächen in der Münchner Innenstadt, wo die Autobauer ihre Fahrzeuge zeigen und auch Testfahrten anbieten würden, dürften in den kommenden Tagen wieder Hunderttausende Besucher anziehen und dabei vor allem die Modelle von BYD, XPeng und Nio , die mit ihrer Software, Konnektivität und Infotainment punkten würden.Die Aktien der drei chinesischen Hersteller seien überaus interessant, aber mit unterschiedlichem "Charakter". BYD sei der Trendsetter der chinesischen Autobauer und gleichzeitig die Nummer Eins im Heimatmarkt China. Der Roll-out neuer Modelle laufe. Diese würden das Wachstum beschleunigen und den Vorsprung in Sachen Innovation, Software und Konnektivität vor den deutschen Herstellern noch untermauern.Aus charttechnischer Sicht sei die wichtige 200-Tage-Linie zurückerobert worden. Was die Expansion angehe, so werde BYD sicherlich nicht gleich zu Beginn große Marktanteile in Europa erobern, jedoch steige die Sichtbarkeit. Die Konsumenten würden Stück für Stück begreifen, dass die chinesischen Auto-Hersteller vor allem im EV-Segment eine hohe Qualität sowie innovative Softwarelösungen an den Tag legen würden. Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: