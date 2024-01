Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe seinen Absatz im vergangenen Jahr um über 60 Prozent gesteigert und so erstmals mehr als drei Millionen Fahrzeuge verkauft. Trotz des rasanten Wachstums habe die Aktie in den vergangenen Monaten schwach abgeliefert. Hand in Hand mit der enttäuschenden Kursentwicklung hätten zuletzt auch die Wetten auf sinkende Kurse deutlich zugelegt.Wie frische Daten des Informationsdienstleisters IHK Markit zeigen würden, habe die Short-Quote zum 1. Januar bei 5,5 Prozent des Free Floats und damit auf dem höchsten Niveau seit über einem Jahr gelegen. Auch das Verhältnis von Puts zu Calls habe in den letzten Monaten zugelegt.Damit würden sich Optionshändler zunehmend pessimistisch zeigen, wofür vor allem Zweifel bezüglich der Wachstumsraten verantwortlich seien. Der Analystenkonsens für die Auslieferungen BYDs 2024 liege bei 3,7 Millionen Einheiten. Damit würden die Experten ein deutlich geringeres Wachstum von noch 24 Prozent erwarten.Mit ähnlichen Herausforderungen hatte und hat auch Tesla zu kämpfen, so Julian Weber von "Der Aktionär". CEO Elon Musk habe sich in der Vergangenheit sogar bereits mehrfach verbal mit Short-Sellern angelegt. Die Aktie des E-Auto-Pioniers sei allerdings auch deutlich stärker geshortet gewesen. Im Mai 2018 etwa habe die Short-Quote bei 33 Prozent gelegen. Auch bei Tesla seien Zweifel hinsichtlich des Wachstums ausschlaggebend gewesen.2024 und in den Folgejahren dürfte zudem die internationale Expansion deutlich an Fahrt aufnehmen und so zum Wachstum beitragen. 2023 habe BYD rund 245.000 Autos außerhalb Chinas verkauft, was lediglich rund acht Prozent des Gesamtabsatzes ausmache. Im Dezember hätten die Exporte mit rund 18 Prozent jedoch bereits überproportional zugelegt. Mit geplanten Fabriken in Brasilien, Thailand oder Ungarn gehe BYD zudem voll in die Offensive und dürfte sich auf mittlere Sicht auch in großen Teilen der Welt als einer der führenden Player in der E-Auto-Branche etablieren.Das Vertrauen einiger Anleger in BYD sei zuletzt gesunken. Das Papier sei nach dem Rücksetzer jedoch für einen Wachstumswert überaus attraktiv bewertet. Die Aussichten bleiben weiter intakt und die Aktie einer der Favoriten in der Branche, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)