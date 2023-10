Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (23.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Anfang letzter Woche habe BYD mit den vorläufigen Gewinnschätzungen Analysten und Anleger überrascht. Die Aktie habe in der Folge deutlich angezogen. Die Freude sei allerdings nur von kurzer Dauer gewesen, da die Tesla-Zahlen auf die Stimmung im EV-Sektor drücken würden. Dennoch habe die BYD-Aktie noch reichlich Potenzial, wie ein Blick auf die Analystenziele zeige.Von 37 Experten, die das Papier laut Bloomberg covern würden, würden 35 zum "Kaufen" raten, während lediglich zwei die Aktie auf "Halten" setzen würden und kein einziger das Papier auf seiner Verkaufsliste habe. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 350,10 Hongkong-Dollar (HKD) oder umgerechnet rund 42,20 Euro, was einem Potenzial von 43 Prozent entspreche.Ungefähr in diesem Bereich sehe auch die UBS den Autobauer fair bewertet. Die Schweizer Großbank habe in einer Reaktion auf die vorläufigen BYD-Zahlen ihr Ziel von 345 HKD bestätigt und den Autobauer als Top-Pick im Sektor Elektro-Fahrzeuge hervorgehoben. Die Zahlen seien eine positive Überraschung und hätten die Markterwartungen übertroffen. Das sei unter anderem auf das anhaltende Absatzwachstum, höhere Markenprämien, gute Kostenkontrolle und den Anstieg des Exportanteils zurückzuführen.Die Analystenratings bei BYD würden unterstreichen, wie aussichtsreich das Unternehmen positioniert sei. Höhere Kursziele seien durchaus möglich. Die Aktie habe infolge der enttäuschenden Zahlen von Rivale Tesla zuletzt allerdings wieder zurückgesetzt. Damit bietet sich eine spannende Einstiegschance, so Julian Weber. Frischen Wind könnten die endgültigen Geschäftszahlen bereiten, die der Konzern am Montag nächster Woche präsentiert. "Der Aktionär" ist für das Papier weiterhin positiv gestimmt. (Analyse vom 23.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link