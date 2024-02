Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,03 EUR +2,20% (21.02.2024, 11:56)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

186,30 HKD +2,25% (21.02.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,33 USD -4,35% (20.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Während sich die US-Aktienmärkte seit mehreren Tagen eine Verschnaufpause nehmen würden, würden die chinesischen Indices weiter zulegen. Der technologielastige Hang Seng habe zwischenzeitlich ein Plus von mehr als drei, der China A50 sogar von fast vier Prozent verzeichnet. Sei die Trendwende damit nun geschafft und könne auch BYD wieder Gas geben?Die Immobilienentwickler würden in der laufenden Handelswoche die Gewinnerliste anführen, nachdem chinesische Großbanken die Finanzierungshilfen für den gebeutelten Sektor verstärkt hätten. Laut Marvin Chen, Analyst bei Bloomberg Intelligence, habe der KI-Hype etwas nachgelassen und es könnte eine Rotation nach China geben - insbesondere, da die Verbraucherausgaben wieder zunehmen würden. Auch die Maßnahmen der Regierung, um den Markt zu stabilisieren, seien ein entscheidender Faktor, der auf einen Boden hindeuten könnte.Tatsächlich habe sich das Chartbild des Hang Seng-Index in den letzten Wochen deutlich aufgehellt. Dieser notiere mittlerweile wieder mehr als zehn Prozent über seinem Jahrestief bei 14.794 Punkten. Zuletzt habe er sogar die 50-Tage-Linie bei 16.140 überwinden und mehrere Tage darüber abschließen können, was als bullishes Signal zu werten sei.In diesem Zuge habe sich auch die BYD-Aktie etwas erholen können. Dennoch sehe das Chartbild des EV-Herstellers noch deutlich schlechter aus als das des Index, in dem er mit einer Gewichtung von rund zwei Prozent vertreten sei. Erst die Rückeroberung der 50-Tage-Linie bei 197 Hongkong Dollar und das damit einhergehende Kaufsignal wären ein Zeichen dafür, dass ein Boden eingezogen sei.Die BYD-Aktie bleibt vorerst eine Halteposition, so Michael Diertl von "Der Aktionär". Anleger sollten weiterhin den Stopp bei 17,50 Euro beachten. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: