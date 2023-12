Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,685 EUR -1,42% (18.12.2023, 16:06)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

203,00 HKD -2,68% (18.12.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (18.12.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In China habe sich BYD längst als die Nummer 1 unter den Elektroautobauern etabliert. Mit der internationalen Expansion wolle der Konzern die heimische Dominanz weltweit ausweiten. Aus Angst vor chinesischen Autobauern habe u.a. die EU bereits eine Untersuchung gegen diese eingeleitet. Doch auch in den USA würden die Sorgen wachsen. Dabei würden die Amerikaner bereits über deutlich höhere Hürden für Chinas Autobauer verfügen als es in der EU der Fall sei. So liege der Zoll für in China hergestellte Autos bei 27,5%. Zudem gebe es im Rahmen des IRA Steuergutschriften, wofür ein Großteil der Wertschöpfung aus den USA oder Ländern, mit denen ein Freihandelsabkommen unterhalten werde, stammen müsse.Doch genau hier würden BYD, Geely und Co zunehmend ansetzen und die Bedenken in den Staaten wachsen lassen. So befinde sich u.a. BYD, aber auch Geely und Chery, mit mexikanischen Behörden in Gesprächen über den Bau von Fabriken. Und das zur Sorge der USA. Wie die Financial Times jüngst mit Verweis auf drei Insider berichtet habe, hätten US-Beamte bei einem Treffen mit mexikanischen Kollegen Fragen zu chinesischen Investitionen eingebracht. Auch zahlreiche Politiker und Präsident Joe Biden seien besorgt, dass die Autobauer Chinas Mexiko als eine Hintertür für den hiesigen Markt nutzen könnten. Der südliche Nachbar unterhalte ein Freihandelsabkommen mit den USA und punktet# mit günstigen Arbeitskräften.BYD habe - zumindest mit seinen Autos - noch keine Ambitionen in den USA. Jedoch würden die aktuellen Bedenken zeigen, wie ernst zu nehmen die chinesischen Branchenvertreter seien. Die Konzerne würden mit niedrigen Preisen, solider Qualität und starker Technologie glänzen. So hätten sie u.a. in Mexiko den Marktanteil innerhalb von sechs Jahren von 0 auf rund 20% gesteigert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: