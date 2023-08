Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,75 EUR -0,43% (21.08.2023, 16:44)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

218,60 HKD -2,93% (21.08.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (21.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Vor allem auf dem chinesischen Automarkt herrsche seit Jahresbeginn ein intensiver Preiskampf. Ausgelöst worden sei dieser von Tesla, nachdem der Konzern im November 2022 erstmals Rabatte gewährt habe. In der letzten Woche habe der E-Autopionier erneut verstärkt an der Preisschraube gedreht und damit den eigenen Aktienkurs, wie auch den der Konkurrenz unter Druck gebracht.Das hätten auch BYD-Anleger zu spüren bekommen. Alleine in der vergangenen Woche habe das Papier um rund zwölf Prozent nachgegeben. Vom Jahreshoch habe sich das Papier bereits um über 22 Prozent entfernt und sei damit unter den Stoppkurs des "Aktionär" bei 25,50 Euro gefallen. Der jüngste Rücksetzer bei BYD sei jedoch kein Einzelfall, so hätten fast sämtliche Branchenwerte deutlich korrigiert, nachdem sie seit Jahresauftakt eine starke Performance vorzuweisen gehabt hätten.Trotz der zuletzt schwachen Entwicklung seien die Aussichten bei BYD weiterhin gut. So habe sich der Absatz ungeachtet der hohen Preisnachlässe von Tesla sehr stark entwickelt. So hätten die Chinesen im Zeitraum Januar bis Juli über 1,5 Millionen Fahrzeuge und damit rund 89 Prozent mehr als im Vorjahr abgesetzt. Das Wachstum sei also weiterhin intakt und dürfte dank internationaler Expansion und dem Roll-out neuer Modelle auch zukünftig hoch bleiben.Das Chartbild bei BYD sei aktuell angeschlagen, weitere Abschläge seien denkbar. Anleger sollten daher nicht ins fallende Messer greifen, so Julian Weber von "Der Aktionär". Die Aussichten seien jedoch weiterhin intakt. Langfristig dürften sich daher bald spannende Kaufgelegenheiten bieten. (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: