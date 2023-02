Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,045 EUR -2,08% (16.02.2023, 15:29)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

235,20 HKD -0,42% (16.02.2023)



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (16.02.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD plane den Bau einer weiteren Fabrik für seine Blade-Batterien mit LFP-Zellen in China. Umgerechnet rd. 1,1 Mrd. Euro lasse sich die BYD-Tochter FinDreams Technology den Ausbau der Kapazitäten kosten lassen.Verschiedene Medien würden unter Berufung auf einen Umweltprüfungsbericht berichten, dass das neue Werk in Zhengzhou, der Hauptstadt der Provinz Henan, auf einer Fläche von 115 Hektar hochgezogen werden solle. Es handele sich bereits um das dritte Batteriewerk, das BYD seit November für China angekündigt habe. Grund für den Ausbau der Batteriekapazitäten seien die stark steigenden Verkäufe innerhalb der Sparte der reinen Elektroautos bei BYD. Mit dem Modell Han habe BYD ein Ausrufezeichen gesetzt. Auf der Shanghai Motor Show werde die Vorstellung des Billigmodells Segull erwartet.Zuletzt habe sich HSBC Global Research positiv zur BYD-Aktie geäußert. Die Experten würden eine kontinuierliche Margenausweitung im Automobilsegment durch hohe Volumina bei Elektroautos erwarten, die zu besseren Skaleneffekten führen werde. Mit Blick auf die Zukunft bleibe die Bank für das Umsatz- und Gewinnwachstum von BYD aufgrund des wettbewerbsfähigen Produktportfolios, der neuen EV/PHEV-Modelle und der kontinuierlichen Margenverbesserung durch zunehmende Skaleneffekte "bullish". Die HSBC habe ihre Schätzungen für den Nettogewinn des Unternehmens in den Jahren 2022 bis 2024 um 21 bis 36% erhöht, während die Umsatzprognose für diesen Zeitraum um 3 bis 12% angehoben worden sei. Das Kursziel laute 452 HKD (Hongkong-Dollar).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: