Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

39,755 EUR +4,80% (28.06.2022, 13:17)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

331,40 HKD +4,21% (28.06.2022)

ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Aktie zeige schon seit vielen Wochen eine beeindruckende relative Stärke. Sie habe sich schon in der scharfen Korrektur bei Tech- und auch bei China-Aktien überraschend gut gehalten. In dem jetzt wieder freundlicheren Marktumfeld glänze das Papier des Elektroauto- und Batterieherstellers mit neuen Jahres- bzw. sogar Rekordhochs. Die BYD-Aktie habe heute an der Börse in Hongkong schon ein neues Allzeithoch markiert. In der Spitze sei es bis auf 333 HKD (Hongkong-Dollar) gegangen, was in etwa 40 Euro entspreche.Rückenwind gebe es gerade v.a. für die börsennotierte BYD-Tochter BYD Electronics, die heute um weitere gut 12% gestiegen sei, nachdem sie schon gestern 20% habe zulegen können. Der Smartphone-Zulieferer und Auftragsfertiger BYD Electronic, an der BYD 66% halte, habe offenbar Apple als Kunden gewonnen.Die BYD-Aktie sei trotz des neuen Rekordes noch längst nicht teuer oder gar zu teuer. Der Börsenwert liege aktuell bei umgerechnet 141 Mrd. USD. Das sei knapp das Dreifache des für 2022 prognostizierten Jahresumsatzes von 50 Mrd. Euro. Zum Vergleich: Die Aktie des BYD-Konkurrenten Nio werde aktuell mit mehr als dem vierfachen Jahresumsatz bewertet, XPeng und Li Auto sogar mit fast mit dem fünffachen Jahresumsatz 2022. Und im Gegensatz zu BYD hätten die drei Wettbewerber keine eigene Batterieproduktion.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: