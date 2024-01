Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

20,445 EUR -2,46% (31.01.2024, 11:57)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

174,30 HKD -2,02% (31.01.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Auto- und Batteriehersteller habe am Mittwoch seine vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2023 vorgelegt und die Anleger damit enttäuscht. Die aggressive Expansionspolitik von BYD habe ihren Preis. Der vorläufige Nettogewinn für das Jahr 2023 solle umgerechnet zwischen 4,09 und 4,37 Mrd. USD betragen. Obwohl der Wert damit einen neuen Rekord erreichen dürfte, liege er ein Stück unter den Analystenschätzungen von 4,44 Mrd. USD. Der Gewinn für das vierte Quartal dürfte zwischen 1,01 und 1,30 Mrd. USD liegen und damit den Konsens der bei Bloomberg gelisteten Experten von 1,54 Mrd. USD deutlich verfehlen.Nachdem der neue Weltmarktführer im EV-Segment, gemessen an der der Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge, seit dem Q4/23 nicht mehr Tesla, sondern BYD heiße, sei nun klar, dass sich die Chinesen diesen Titel teuer erkauft hätten. Die teils saftigen Rabatte, die BYD im November auf seine beliebten Modelle Qin, Han und Tang gegeben habe, würden sich in den vorläufigen Zahlen widerspiegeln.Nicht nur aus fundamentaler, sondern auch aus technischer Sicht verschlechtere sich damit das Bild für BYD. Das frische Jahrestief sei als bearishes Signal zu werten. Nun gelte es für die Aktie, das Mehrfachtief aus dem Jahr 2022 im Bereich von 20,50 bis 21,50 Euro zu verteidigen, um nicht noch weiter abzurutschen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: