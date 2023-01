Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,645 EUR +5,28% (03.01.2023, 16:59)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

201,60 EUR +4,67% (03.01.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Der chinesische Autobauer habe seine Auslieferungszahlen für Dezember veröffentlicht. Erneut habe BYD dabei einen neuen Rekord aufgestellt. Für das gesamte Jahr 2022 habe der Konzern über 1,86 Mio. Fahrzeuge abgesetzt, die mit erneuerbaren Energien betrieben (NEVs) würden. Das entspreche einem Plus von satten 208,6% gegenüber dem Vorjahreswert.Der größte Anteil der NEVs sei mit 49% auf reine Stromer entfallen. Mit 911.140 Einheiten habe sich das Plus zum Vorjahr auf 184% belaufen. Nur die Plugin-Hybriden hätten das wiederum toppen können. Mit 946.239 habe BYD 246,7% mehr Fahrzeuge als 2021 ausgeliefert.Diese beeindruckenden Zahlen habe BYD erreicht, obwohl die Produktion zuletzt des Öfteren aufgrund von Covid-Beschränkungen gestört worden sei. Auch die Analysten von Citi hätten sich bereits geäußert. Sie würden BYD für einen der Hauptgewinner der Konsolidierung im Sektor halten. Deshalb würden sie an ihrer Kaufempfehlung für die BYD-Aktie mit einem Kursziel von 640 HKD (Hongkong-Dollar) weiterhin festhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: