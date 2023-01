Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

25,265 EUR +4,08% (04.01.2023, 17:42)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

203,00 EUR +0,69% (04.01.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD habe derzeit einen Run: Im Dezember habe der chinesische Autobauer einen neuen Rekord aufgestellt. Das Management ruhe sich aber offenbar nicht auf diesen Lorbeeren aus. Im Gegenteil: Damit die Modelle weiter die Kundschaft überzeugen würden, habe BYD jüngst eine weitere Partnerschaft verkündet und wolle zudem eine neue Marke für Elektroautos einführen.Im vergangenen Jahr habe BYD erneut einen Rekord aufgestellt. 2022 habe der Konzern über 1,86 Mio. Fahrzeuge abgesetzt, die mit erneuerbaren Energien betrieben (NEVs) würden. Das entspreche einem Plus von satten 208,6% gegenüber dem Vorjahreswert.Damit die Verkaufszahlen auch 2023 weiter stimmen würden, habe BYD nun eine Partnerschaft mit NVIDIA verkündet. Zukünftig solle der Cloud-Gaming-Dienst GeForce Now in den BYD-Fahrzeugen Einzug halten und es ermöglichen, Spiele-Streaming in die Haupt-Infotainment-Einheiten zu integrieren. Erste Bilder davon habe BYD jüngst über den Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt.An der Wall Street gehe es für die BYD-Aktie rund 3% nach oben. Dabei profitiere das Papier auch von einem allgemein guten Stimmungsumfeld für chinesische Tech-Werte.BYD bleibe unter den Elektroauto-Herstellern erste Wahl. Die Verkaufszahlen würden steigen und BYD agiere - was die Wertschöpfungskette betreffe - extrem clever. Langfristig stimme die Richtung. Nach den starken Zahlen habe die BYD-Aktie Rückenwind bekommen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: