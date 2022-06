Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

39,755 EUR +4,80% (28.06.2022, 13:17)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

331,40 HKD +4,21% (28.06.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

40,25 USD +1,90% (27.06.2022, 21:58)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des chinesischen Auto- und Akkubauers BYD habe einen neuen Kursrekord aufgestellt. Besonders die Meldung über eine strategische Investition habe den Titel beflügeln können. Doch damit sei der Lauf der Aktie noch lange nicht vorbei, denn aus technischer Sicht sei noch Luft nach oben.Am heutigen Dienstag habe die BYD-Aktie ihren bisherigen Kursrekord von 324,60 Hongkong-Dollar (HKD) gebrochen. Im Tagesverlauf sei der Kurs bis an die 333-HKD-Marke geklettert. Damit habe die Aktie ein starkes Kaufsignal generiert.Dass der Sprung über das bisherige Hoch unter hohem Handelsvolumen stattgefunden habe, sei ein gutes Zeichen. Schließlich bedeute es, dass viele Käufer bereit seien, die BYD-Aktie auch zum neuen Kurs zu kaufen. Daher sei davon auszugehen, dass die Aufwärtsbewegung weitergehe. Das lege auch der ADX-Indikator nahe, der mit einem Wert von 32 eine hohe Trendintensität signalisiere.Die Bekanntgabe seitens BYD, beim Chip-Designer Tauren Semiconductor einzusteigen, dürfte ihren Teil zum Kursrekord beigetragen haben. Demnach sei BYD bereit, rund 2,5 Prozent der Anteile für 49,5 Millionen Yuan (rund 7 Millionen Euro) zu kaufen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BYD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link