Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

246,60 HKD +1,30% (04.07.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (04.07.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die BYD-Marke Denza habe am Montag ihren neuen Elektro-SUV N7 vorgestellt. Dieser solle in erster Linie Teslas Model Y Konkurrenz machen. Die Auslieferung des Denza N7 solle nach Angaben des Unternehmens bereits in zwei Wochen beginnen.BYD Denza N7 sei ein elektrisch angetriebener Sport Utility Vehicle (SUV). Vom schnellen Aufladen der Batterie über die hauseigenen Fahrassistenzsysteme bis hin zu einer Reihe von Unterhaltungsmöglichkeiten sprich Infotainment im Auto - die Präsentation des Denza N7 habe Funktionen gezeigt, die in starker Konkurrenz zu den Angeboten von Nio, Tesla und anderen führenden Anbietern auf dem chinesischen Elektroautomarkt stünden.BYD befinde sich weiterhin auf Wachstumskurs. Die Nachfrage nach Elektroautos ziehe im Heimatmarkt weiter an, was auch die starken Zahlen der Konkurrenten wie Nio, XPeng oder Li-Auto belegen würden. Was die Expansion angehe, so werde BYD sicherlich nicht gleich zu Beginn große Marktanteile erobern, jedoch steige die Sichtbarkeit. Die Konsumenten würden Stück für Stück begreifen, dass die chinesischen Autohersteller v.a. im EV-Segment eine hohe Qualität an den Tag legen würden. Die Autos seien vollgepackt mit Software und Infotainment. Anleger sollten bei BYD kein Stück aus der Hand geben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Börsenplätze BYD-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:30,715 EUR +4,65% (04.07.2023, 14:43)