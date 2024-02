Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

21,90 EUR -0,09% (22.02.2024, 17:11)



HSE-Aktienkurs BYD-Aktie:

187,30 HKD +0,54% (22.02.2024)



NASDAQ OTC-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,67 USD -0,96% (22.02.2024, 16:41)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (22.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Stimmung unter Anleger sei weiterhin ausgelassen. Besonders der US-Tech-Sektor treibe die Börsenrally weiter an. Auch bei den chinesischen Aktien helle sich die Stimmung langsam weiter auf, nachdem die Regierung mehrere Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft vollzogen habe. Nun könnten die Bullen bei der BYD-Aktie auch wieder die Oberhand gewinnen.Der chinesische Elektroauto-Riese BYD habe diese Woche neue, preisgünstigere Varianten seiner Einstiegslimousinen auf den Markt gebracht, den Qin Plus Glory Edition und den Chaser 05 Glory Edition, die jeweils 79.800 RMB (Circa 11.100 Dollar) kosten würden. Der Preis des neuen Modells sei im Vergleich zum Vorgängermodell um 20 Prozent gesenkt worden.Dieser Schritt sei Teil der Strategie von BYD, die traditionellen Benzinmodelle zu unterbieten und den Markt für Benzinautos aufzumischen. Die neuen Modelle seien preislich wettbewerbsfähig und würden über neue Funktionen verfügen, um mehr Kunden auf dem Markt für Elektroautos zu gewinnen. Der Qin Plus Hybrid konkurriere direkt mit beliebten Benzin-Limousinen wie dem Sylphy von Nissan und dem Lavida von Volkswagen und biete eine wettbewerbsfähige Alternative auf dem Markt.Das Unternehmen wisse, wie es sich weitere Marktanteile sichern könne. Besonders wichtig sei der chinesische Heimatmarkt. Die Marktdurchdringung von Elektroautos habe in China im Jahr 2023 rund 35 Prozent erreicht. Bereits im Januar sei die Marke von 40 Prozent genommen worden. BYD-Chef Wang Chuanfu gehe sogar noch einen Schritt weiter. Auf einer Konferenz am 18. Februar in Shenzhen habe Chuanfu gesagt, dass im Jahr 2024 noch die Marke von 50 Prozent fallen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: