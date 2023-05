Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.05.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD mache einen guten Job. Die Verkaufszahlen würden steigen, neue Modelle würden ausgerollt und bestehende Elektroflitzer mit einem Facelift aufgepeppt. Auf einer Investorenkonferenz habe Firmenchef Wang Chuanfu zuletzt ehrgeizige Ziele für den Auto-Hersteller formuliert.BYD habe im April 210.295 Elektroautos verkauft. 98,3 Prozent mehr als im Vorjahr (106.042 Einheiten) und 1,6 Prozent mehr als im Monat März (207.080 Einheiten). Die Chancen stünden demnach gut, dass BYD sein selbst gestecktes Ziel von 3,0 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2023 erreichen werde.Damit wolle sich Firmenchef Wang Chuanfu aber noch lange nicht zufriedengeben. Chuanfu wolle auf Sicht 3,6 Millionen Elektroautoautos verkaufen. Das habe der CEO von BYD auf einer Investorenkonferenz Ende März gesagt. Das wolle Chuanfu mit seinem Team durch den Roll-Out neuer Modelle sowie diversen Facelifts der bestehenden Modellpalette erreichen.Wie "Autonews" vor wenigen Tagen berichtet habe, habe BYD in China vor kurzem fünf günstigere Varianten des Modells Seal auf den Markt gebracht. Darüber hinaus gebe es auch neue Modellvarianten der EV-Limousine Han.BYD habe 2022 ein stärkeres Mengenwachstum als Tesla gehabt. Allen voran der Seal habe das Potenzial, die Verkaufszahlen über 2023 hinaus weiter anzukurbeln. Der BYD Seal sei ein direkter Konkurrent zum Tesla Model 3 mit einer Reichweite von 556 Kilometern Reichweite zu einem Preis von 232.000 Chinesische Renminbi, was umgerechnet knapp 30.500 Euro entspreche.BYD sei in der Autobranche eines der aussichtsreichsten Unternehmen. Das Produktportfolio, die Wertschöpfungskette inklusive der Batterieproduktion sowie die laufende Expansion sollten der Aktie langfristig Rückenwind verleihen. Charttechnisch habe das Papier zuletzt alle gleitenden Durchschnitte geknackt. Eine Unterstützung nach unten biete aktuell die Marke von 237,17 Hongkong-Dollar (HKD). Auf dem weiteren Weg nach oben gelte es, die Hürde von 250,00 Hongkong-Dollar zu nehmen. Im Anschluss wäre der Weg bis zum Februar-Hoch bei 268,68 Hongkong-Dollar frei.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 19.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link