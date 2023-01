Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

28,985 EUR +1,35% (27.01.2023, 14:14)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

246,20 HKD +2,58% (27.01.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.01.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilkonzerns BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Seit Ende November klettere das Papier des chinesischen Elektroauto- und Batterieherstellers. Nach einer kurzen Verschnaufpause letzte Woche gehe es nun weiter bergauf. Für neue Impulse hätten derweil Gerüchte gesorgt. Demzufolge könnte BYD eine Produktionsstätte von Ford in Deutschland übernehmen.Ford erwäge den Verkauf seiner Produktionsstätte in Saarlouis an BYD. Wie das "Wall Street Journal" berichte, würden Führungskräfte des US-Autobauers noch im Januar für Verhandlungen nach China reisen. Das betroffene Werk stelle derzeit das Kompaktmodell Focus her und beschäftige nach Angaben von Ford 6.190 Mitarbeiter.Laut dem "Wall Street Journal" habe eine Quelle berichtet, dass sich die Gespräche noch im Anfangsstadium befinden würden und nicht sicher sei, dass sie zu einem Abschluss führen würden. Es solle etwa 15 andere Bieter für das Werk geben. Die Identität der anderen Bieter sei nicht bekannt gegeben worden, ebenso wenig wie die Bedingungen eines möglichen Angebots von BYD.Die BYD-Aktie bekomme von technischer und fundamentaler Seite Rückenwind. Kurz- bis mittelfristig sollten sich Trader an den oben beschriebenen Fahrplan halten. Für Langfristanleger bleibe BYD unter den Elektroautoherstellern erste Wahl, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: