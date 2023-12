Börsenplätze BYD-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

24,03 EUR +0,42% (27.12.2023, 11:12)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (27.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Während BYD in China den Status als größter Autobauer bereits gefestigt habe, verlaufe die internationale Expansion eher schleppend. Bis Ende des Jahrzehnts solle sich das jedoch ändern, BYD habe etwa in Europa trotz drohender Strafzölle ambitionierte Ziele. Nun unternehme der Konzern wichtige Schritte in diese Richtung.Wie der Autobauer in den sozialen Medien und der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Freitag mitgeteilt hätten, werde BYD in Nähe der ungarischen Stadt Szeged eine neue Fabrik errichten. Über die Größe des Werks sowie die Investitionssumme gebe es bisher keine konkreten Angaben. Szijjarto habe jedoch erklärt, es handele sich um eine der größten Investitionen in der ungarischen Geschichte.BYD betreibe in Ungarn bereits ein Buswerk, wolle zukünftig aber auch E-Autos und Batterien in dem Land bauen. Damit würde der Konzern einen wichtigen Schritt in Richtung seiner großen Ziele tätigen. Bis 2030 wolle das Unternehmen für rund zehn Prozent aller E-Auto-Verkäufe in Europa verantwortlich sein. Die neue Fabrik solle dabei helfen, den Markt besser zu erschließen.Der Bau einer Fabrik in Europa ergebe aufgrund der Ziele BYDs Sinn. Die BYD-Aktie habe sich bereits am Freitag und auch noch am Mittwoch beflügelt von der Mitteilung gezeigt. Insgesamt sei BYD mit seiner Stärke in China und den Chancen der internationalen Expansion gut positioniert.Hinsichtlich der Bewertung stellt der Rücksetzer eine gute Chance zum (Nach-)Kaufen dar, wenn sich die BYD-Aktie weiter stabilisiert, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link