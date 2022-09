Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

216,20 HKD -3,05% (08.09.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (08.09.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.BYD werde seine Produktionskapazitäten ausweiten. Dazu solle eine neue Fabrik in Thailand hochgezogen werden. Die Fabrik solle eine jährliche Produktionskapazität von 150.000 Einheiten haben, so BYD in einer gemeinsamen Erklärung mit der WHA Corp., mit der der chinesische Automobilhersteller am Donnerstag den Grundstückskaufvertrag unterzeichnet habe. Das thailändische Werk werde voraussichtlich 2024 die Produktion aufnehmen.Derweil sei die BYD-Aktie nach der Unsicherheit rund um den Anteilsverkauf von Star-Investor Warren Buffett auf Bodensuche. Es sei verlockend, nach der Korrektur vom Hoch bei 330 HKD (Hongkong-Dollar) bis auf aktuell 217 HKD eine erste Position zu riskieren. Fundamental sei bei BYD alles im Lot. Sollte das Papier weiter fallen, sollten Anleger die Position Stück für Stück aufstocken und Geduld mitbringen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:27,69 EUR -3,67% (08.09.2022, 10:44)