Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

30,715 EUR +4,65% (03.07.2023, 14:43)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

261,20 HKD +4,48% (30.06.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (03.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktie des Elektroutobauers gebe am Montag ordentlich Gas und lege im insgesamt freundlichen Umfeld für chinesische Werte um mehr als 4% zu. Neben der guten Marktstimmung würden insbesondere die starken Verkaufszahlen für das Kursplus sorgen. BYD habe gleich in zweifacher Hinsicht neue Bestmarken aufgestellt.Im Juni habe BYD mit 253.046 verkauften New Energy Vehicles (NEVs) - unter dem Begriff sind sowohl Plug-in-Hybride als auch reine Stromer zusammengefasst - einen neuen Rekord aufgestellt. Gegenüber dem bisherigen Absatzrekord aus dem Mai hätten die Verkäufe um rund 5% zugelegt. Das Wachstum zum Vorjahresmonat habe bei 89% gelegen. Auf Quartalsebene habe BYD mit 703.561 verkauften Stromern ebenfalls einen Bestwert verzeichnet. Am deutlichsten habe BYD auf Sicht des ersten Halbjahres zugelegt. 1.255.637 Einheiten hätten die Chinesen verkauft und damit beinahe doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.BYD sei somit weiterhin der mit Abstand größte Produzent von NEVs. Nur bei den Stromern habe der Konzern das Nachsehen gegenüber Tesla. Der US-amerikanische Elektroauto-Pionier habe im ersten Halbjahr rund 890.000 Autos verkauft. Bei BYD hätten sich Plug-ins und reine Elektroautos, wie fast schon üblich, die Waage gehalten, weshalb Tesla hier weiter dominiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: