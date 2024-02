Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

22,935 EUR -2,65% (27.02.2024, 15:02)



Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

192,90 HKD -2,53% (27.02.2024)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



HSE-Symbol BYD-Aktie:

1211



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Das sei stark: Die BYD-Aktie liefere ein klares erstes Kaufsignal. Doch kurze Zeit später heiße es: Der Titel enttäusche. So die Kurzzusammenfassung von zwei aufeinanderfolgenden Tagen im Leben eines BYD-Aktionärs - derzeit. Offenbar sei: Als BYD-Anteilseigner müsse man Schwankungen aushalten, sei die hohe Volatilität inzwischen aber auch gewöhnt.Am Dienstag noch schien es, als sei die Durststrecke vorbei. Die Aktie des chinesischen Automobilherstellers und Tesla-Rivalen habe ein klares erstes Kaufsignal generiert. Doch schon heute enttäusche BYD. Die Aktie sei im asiatischen Handel auf 192,90 HKD (Hongkong-Dollar) zurückgefallen.NAchrichten, die eine mögliche Erholungsbewegung, wie sie sich gestern angedeutet habe, verhindern würden, seien sind nicht bekannt. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sei zu lesen, dass der chinesische Autokonzern sich wenig beeindruckt von den Ankündigungen der EU-Kommission zeige, die Lieferungen chinesischer Fahrzeuge auf wettbewerbsverzerrende Subventionen zu untersuchen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: