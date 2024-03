Börsenplätze BYD-Aktie:



Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (11.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Analysten von Morgan Stanley würden davon ausgehen, dass chinesische Autoaktien im zweiten Quartal wieder in den Fokus der Anleger rücken würden. Neue Modelle würden das Interesse wieder wecken, so die Experten. Die BYD-Aktie habe sich zu Wochenbeginn wieder aufgerappelt und stehe aus charttechnischer Sicht vor entscheidenden Marken.Gehe es nach den Analysten von Morgan Stanley, so würden die Aktien der chinesischen Automobilhersteller im zweiten Quartal wieder an Anziehungskraft gewinnen. "Obwohl weiterhin große Herausforderungen bestehen, sehen wir Anzeichen dafür, dass die Autokonzerne wieder in den Fokus rücken", so die Experten Tim Hsiao und Cindy Huang. Die von ihnen bevorzugten Titel seien Li Auto, XPeng und Nio.Eine Halteposition sei für die Auto-Experten weiterhin BYD. Der Grund: Hsiao und Huang aufgrund würden der Wachstumssättigung in China eine weitere Runde von Abwärtskorrekturen der Konsensschätzungen für BYD erwarten. Die beiden Auto-Experten von Morgan Stanley würden jedoch davon ausgehen, dass BYD & Co ihre Wachstumsraten außerhalb China hochhalten würden. "Es bräuchte in Märkten wie Europa sehr hohe Zölle, um Chinas OEMs Vormarsch zu verhindern", so Hsiao und Huang.Morgan Stanley prognostiziere, dass in diesem Jahr 120 bis 140 neue EV-Modelle auf den Markt kommen würden. Die Marktdurchdringung der Elektroautos im wichtigsten Automarkt der Welt China werde weiter steigen. Und die Expansionsstrategie der chinesischen Hersteller werde Früchte tragen. Die Modelle seien hipp, stylisch und vollgepackt mit bester Software und einem am Kunden orientierten Infotainment. Zu den Favoriten von "Der Aktionär" würden Li Auto und BYD gehören.Aus charttechnischer Sicht habe die BYD-Aktie die 50-Tage-Linie bei 193,40 HKD (Hongkong-Dollar, umgerechnet 22,60 Euro) genommen. Jetzt gelte es, die 100-Tage-Linie bei 210,84 HKD (24,60 Euro) zu knacken. Halten, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link