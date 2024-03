Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



14.03.2024



212,60 HKD +1,53% (14.03.2024)



26,495 USD -0,39% (13.03.2024, 20:58)



CNE100000296



A0M4W9



BY6



1211



BYDDF



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BYD habe sich in den letzten Tagen wieder aufgerappelt. Von umgerechnet 21,86 Euro sei es bis auf 24,71 Euro nach oben gegangen. Damit sollte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.Die Citigroup habe die BYD-Aktie erneut unter die Lupe genommen. Analyst Jeff Chung gehe davon aus, dass es im zweiten Quartal 2024 zu einem Volumenanstieg bei Modellen im mittleren und oberen Preissegment kommen werde.Der Nettogewinn pro Auto sollte sich bei BYD im 1. Quartal stabilisieren und bei rund 6.000 Yuan liegen. Der neue Modellzyklus, eine starke Kostenstruktur sowie eine Volumenerholung inklusive eines besseren Produktmix sollten dazu beitragen, dass der Nettogewinn pro Auto im 2. Quartal wieder auf 8.000 bis 9.000 Yuan steigen werde. Grund genug für Analyst Chung die Aktie weiterhin zum Kauf zu empfehlen. Sein Kursziel laute 463,00 Hongkong-Dollar (HKD) oder umgerechnet 56,20 Euro.Zuletzt habe sich auch Morgan Stanley zu BYD geäußert. Die Experten Tim Hsiao und Cindy Huang würden davon ausgehen, dass chinesische Autoaktien im zweiten Quartal wieder in den Fokus der Anleger rücken würden. Neue Modelle würden das Interesse wieder wecken, so die Experten.Die BYD-Aktie würden die beiden Auto-Experten aktuell mit "halten" einstufen. Grund: Hsiao und Huang würden eine weitere Runde von Abwärtskorrekturen der Konsensschätzungen für BYD aufgrund der Wachstumssättigung in China erwarten.Grundsätzlich gelte: BYD habe nahezu in jedem Segment das richtige Produkt für die Konsumenten. Vom Hochpreissegment (Yangwang) bis zum Seagull, der für rund 25.000 Dollar ins Rennen geschickt werde.BYD habe gute Skaleneffekte sowie der hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery). Die Expansionsstrategie schreite vielleicht aktuell nicht so schnell voran wie im Vorfeld erwartet. "Der Aktionär" gehe jedoch davon aus, dass sich diese langfristig auszahlen werde.Die Marktdurchdringung der Elektroautos im wichtigsten Automarkt der Welt China werde weiter steigen. Die Expansionsstrategie der chinesischen Hersteller werde Früchte tragen. Die Modelle seien hipp, stylisch und vollgepackt mit bester Software und einem am Kunden orientierten Infotainment. Zu den Favoriten von "Der Aktionär" würden weiterhin Li Auto und BYD zählen.Was die BYD-Aktie betreffe, so habe das Papier vor kurzem die 50-Tage-Linie bei 198,08 HKD (23,50 Euro) überwunden. Jetzt sei der Weg bis zum Widerstand bei 215,00 HKD (25,50 Euro) frei. Mittelfristig sind Kurse über 30,00 Euro möglich, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur BYD-Aktie. (Analyse vom 14.03.2024)