Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (19.06.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.In der Vergangenheit habe der chinesische Konzern bereits wiederholt mit seinen Innovationen überzeugt. So gehöre u.a. die Blade Batterie zu den fortschrittlichsten Akkus in der Automobilindustrie. Aber auch in Sachen E-Motor und elektrische Steuerung sei der Konzern mit selbst entwickelten Komponenten stark vertreten.Diese Position komme nicht von ungefähr, BYD habe immer wieder viel Geld investiert, um die Innovationskraft hoch zu halten. Nun habe der Konzern mit dem Bau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums im chinesischen Shenzhen begonnen, wie chinesische Nachrichtenportale bekannt gegeben . Etwa 20 Mrd. Yuan oder umgerechnet rund 2,6 Mrd. Euro nehme der Autobauer hierfür in die Hand. Insgesamt 60.000 Arbeitsplätze im Bereich F&E sollten so nach der Fertigstellung des Komplexes entstehen.BYD habe bereits in der Vergangenheit von seiner starken Innovationskraft profitiert und so auch eine tiefe Wertschöpfungskette aufgebaut. Davon habe der Konzern v.a. in Zeiten instabiler Lieferketten profitiert. Die Investitionen könnten zudem dabei helfen, den technologischen Vorsprung des Autobauers auszubauen.BYD sei in Sachen Elektromobilität hervorragend positioniert und investiere weiterhin fleißig. Langfristig sollte der Konzern davon profitieren. Auch charttechnisch sehe es aktuell gut aus, die BYD-Aktie sei auf dem Weg in Richtung Jahreshoch. Anleger könnten zugreifen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: