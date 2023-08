Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

26,70 EUR +0,04% (28.08.2023, 13:26)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs BYD-Aktie:

225,20 HKD +0,72% (28.08.2023)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong Stock Exchange-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (28.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Bei BYD-Anlegern liege der Fokus v.a. auf dem Geschäft mit Elektroautos. Ein weiteres Standbein sei die damit eng verbundene Batteriesparte, wo der chinesische Konzern ebenfalls zu den Marktführern gehöre. Dagegen fast unbekannt sei das BYD-Engagement im Bereich Mobiltelefonkomponenten, in dem die Chinesen jüngst einen großen Deal vermeldet hätten.Konkret habe BYD mitgeteilt, dass die Elektronik-Sparte BYD Electronics das chinesische Produktionsgeschäft von Jabil Circuit, einem US-Auftragshersteller für Elektronikartikel, übernehmen werde. Die Akquisition werde das Geschäft mit Smartphone-Komponenten erweitern und den Beginn eines neuen Zyklus schnellen Wachstums markieren, so BYD-Electronics-CEO Wang Nianquiang in einem Statement. Zudem stelle man damit eine langfristige und nachhaltige Entwicklung sicher. Dafür wollten die Chinesen 15,8 Mrd.Yuan oder umgerechnet rund 2 Mrd. Euro in die Hand nehmen.BYD sei Hauptaktionär der Elektronik-Tochter und halte insgesamt knapp zwei Drittel der Anteile. Auch wenn die Sparte bei Anlegern eher unter dem Radar fliege, so habe sie im Jahr 2022 immerhin rund 23% zu den Umsätzen des Autobauers beigetragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: