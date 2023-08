Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (31.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Dass europäische Autobauer auf dem chinesischen Markt einen zunehmend schwierigen Stand hätten, sei kein Geheimnis. DER AKTIONÄR habe schon mehrmals über die Probleme berichtet, mit welchen Hersteller wie VW ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) und Mercedes ( ISIN DE0007100000 WKN 710000 ) durch chinesische Autobauer zu kämpfen hätten. Eine McKinsey-Studie untermauere das nun eindrücklich.Auf dem wichtigsten Automarkt der Welt hätten europäische Hersteller seit 2019 rund fünf Prozentpunkte Marktanteil verloren, bei E-Autos hätten neue Wettbewerber weltweit 51 Prozent Marktanteil, so McKinsey in der Studie vom Mittwoch. Vor allem bei E-Autos würden sich die Probleme deutlich zeigen: VW könne seine zu braven Modelle nicht in großer Menge an den Mann bringen. Mercedes tue sich derweil insbesondere bei den teuren Luxus-Stromern schwer, Abnehmer zu finden. So hätten die Stuttgarter im letzten Jahr etwa den Verkaufspreis für den EQS in China um bis zu 32.000 Euro reduziert.In der Studie habe die Unternehmensberatung auch einige Gründe für die Probleme der westlichen Autobauer herausgearbeitet. Konkret bemängle die Studie die fehlende Anpassung an den chinesischen Kundengeschmack. Die Kunden aus Fernost hätten vor allem Wert auf neueste Technologien, Konnektivität, Fahrassistenzsysteme und Unterhaltungselektronik gelegt.Als möglichen Lösungsansatz für die Probleme habe McKinsey eine verstärkte Forschung und Entwicklung in China herausgearbeitet. Dort vergehe vom Konzept bis zur Markteinführung eines Modells nicht nur deutlich weniger Zeit. Auch der Anteil an Entwicklern mit Software-Kenntnissen sei deutlich höher. Der VW-Konzern verfolge diesen Ansatz bereits und habe im vergangenen Jahr ein Joint-Venture mit dem chinesischen Tech-Unternehmen Horizon Robotics gegründet. Jüngst habe zudem der Einstieg der Wolfsburger beim E-Mobility-Newcomer XPeng in den Schlagzeilen gestanden.Westliche Autokonzerne hätten in China einen zunehmend schweren Stand. Insbesondere bei VW, die in guten Zeiten über 40 Prozent ihres Absatzes in China erzielt hätten, sei die Schwäche einer der Gründe, bei der Aktie an der Seitenlinie zu bleiben. Mercedes sehe DER AKTIONÄR dagegen weniger betroffen, zudem sei der Konzern auch insgesamt besser positioniert. Jedoch sollte der Stopp bei 58,00 Euro beachtet werden.Am spannendsten sei derzeit aber wohl ein Wert aus China: Der Auto-Gigant BYD, dessen Aktie sich zuletzt wieder habe fangen können, habe diese Woche mit starken Zahlen geglänzt und wachse zudem dynamisch. Hier können Anleger wieder einsteigen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2023)