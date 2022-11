Tradegate-Aktienkurs BYD-Aktie:

23,60 EUR -5,03% (09.11.2022, 17:49)



Börse Hongkong-Aktienkurs BYD-Aktie:

187,00 HKD -4,64% (09.11.2022)



ISIN BYD-Aktie:

CNE100000296



WKN BYD-Aktie:

A0M4W9



Ticker-Symbol BYD-Aktie:

BY6



Hongkong-Symbol BYD-Aktie:

1211.HK



NASDAQ OTC-Symbol BYD-Aktie:

BYDDF



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (09.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong-Symbol: 1211.HK, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Die Aktien chinesischer Autohersteller seien zuletzt recht deutlich unter die Räder gekommen. Damit könnten Anleger teilweise vorweggenommen haben, was BYD-Vizepräsident Lian Yubo am Mittwoch auf dem China Auto Forum erklärt habe: Der Sektor New Energy Vehicles (NEV) habe mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu kämpfen. BYD sei dafür jedoch gut gerüstet.Yubo sehe u.a. einen immer härter umkämpften Markt für NEVs. Das verwundere bei den zahlreichen jungen Konkurrenten wie Nio oder XPeng nicht. Man müsse daher die Wünsche der Kunden genau untersuchen. Dazu gehöre z.B. eine lange Batterielebensdauer. Zu weiteren Problemen dürfte es durch immer schnellere Neuerungen und dadurch immer kürzere Innovationsfenster kommen. Was die Rohstoffe betreffe, so könnte es laut dem BYD-Vize v.a. bei Lithium Probleme geben.Angesichts der genannten Herausforderungen habe BYD eine Reihe innovativer Technologien entwickelt, um weitere neue Produkte auf den Markt zu bringen, so Yubo. Eines dieser neuen Produkte könnte die von BYD geplante Premium-Marke sein. Unter dem Namen Yangwang werde das chinesische Unternehmen ab dem ersten Quartal 2023 mit der Produktion eines SUVs starten. Yangwang werde auf modernste Technologien sowie innovativste Designkonzepte setzen und solle damit zum Maßstab für chinesische High-End-Marken werden. Preislich würden die Fahrzeuge zwischen 800.000 und 1,5 Mio. Yuan (circa 110.000 bis 206.000 Euro) liegen.Hinweis: Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko. DER AKTIONÄR rät dazu, nur in Einzelfällen und mit geringer Gewichtung in China-Aktien zu investieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BYD-Aktie: