Kurzprofil BYD Co. Ltd.:



BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (13.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) unter die Lupe.Sie gelte als das Maß aller Dinge in der Batterietechnologie: die Feststoffbatterie. Der Durchbruch in der Entwicklung sei bisher noch nicht gelungen, führend seien derzeit japanische und koreanische Unternehmen. BYD, weltgrößter E-Autobauer und nebenbei einer der führenden Batteriehersteller, wolle hier nicht ins Hintertreffen geraten und gehe eine mächtige Allianz ein.Die Feststoffbatterie verspreche höhere Reichweite, kürzere Ladezeiten und eine bessere Sicherheit und gelte daher als nächster Großer Durchbruch. Aktuell führe Toyota die Entwicklung mit mehr als 1.300 Patenten an. Hyundai und Samsung SDI stünden ebenfalls vor der chinesischen Konkurrenz, die zusammen auf weniger als 100 Patente komme.Um dem entgegenzuwirken, würden die Batterieriesen BYD und CATL sowie weitere Partner, darunter Nio, CALB und die BYD-Batterietochter FinDreams eine Kooperation eingehen, um Feststoffakkus für E-Autos zu entwickeln. Damit würden sich die derzeit mächtigsten Player am Markt für Akkus von Stromern verbünden. CATL und BYD zusammen hätten 2023 mit 36,8 respektive 15,8 Prozent Marktanteil mehr als die Hälfte der weltweiten E-Autobatterieproduktion auf sich vereint. Die Akkus von CATL und BYD kämen unter anderem bei Tesla, Toyota, BMW, Mercedes und anderen Herstellern zum Einsatz.Die Allianz unter dem Namen China All-Solid-State Battery Collaborative Innovation Platform (CASIP) sei Medienberichten zufolge im Januar ins Leben gerufen worden und werde von der chinesischen Regierung geleitet. Mehrere Ministerien seien beteiligt. CASIP werde sich auf die Kommerzialisierung von Elektrofahrzeugen mit Festkörperbatterien und den Aufbau einer Lieferkette konzentrieren. Ziel sei es, weltweit wettbewerbsfähige Akkus der nächsten Generation zu entwickeln.Die Aktie ist derzeit allerdings technisch angeschlagen, weshalb Anleger vorerst an der Seitenlinie bleiben, so Julian Weber von "Der Aktionär". Wer bereits investiert ist, beachtet den Stopp bei 17,50 Euro. (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link