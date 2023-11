Der chinesische Elektroauto-Hersteller komme für 2024 auf ein KUV von 1,3 und ein KGV von 22. Aus charttechnischer Sicht stecke die Aktie von BYD seit August in einem Seitwärtstrend zwischen 227 und 260 Hongkong-Dollar fest. Erst ein Break der Marke von 260 Hongkong-Dollar würde neues Potenzial freisetzen. (Analyse vom 10.11.2023)



Kurzprofil BYD Co. Ltd:



BYD Co. Ltd (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) wurde im Februar 1995 gegründet. Das chinesische Hightech-Unternehmen unterhält im Kerngeschäft die Bereiche IT, Auto und erneuerbare Energien. BYD gehört zu den größten Herstellern von aufladbaren Batterien sowie von Gehäusen für Handys und verfügt über einen der weltweit höchsten Marktanteile an Nickelbatterien, Li-Ionen-Batterien und Ladegeräten für Handys. Im Bereich Elektroautos entwickelt und produziert BYD die erforderlichen Technologien. Das Unternehmen hat schon früh grüne Produkte auf den Markt gebracht zum Beispiel Elektrofahrräder, Energiespeicherlösungen und Solarstromstationen. (10.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1211, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BYD komme mit großen Schritten nach Europa. Laufe alles nach Plan, werde der Elektroautobauer 2023 rund 7 Prozent seiner gesamten Verkäufe außerhalb Chinas erzielen. Und das sei erst der Anfang. Die Autos seien hipp, stylisch und am Puls der Zeit. Vielleicht Software-technisch nicht ganz so heiß wie die Stromer von Tesla. Die Wachstumsraten jedoch seien top und neue Modelle würden die Verkaufszahlen weiter ankurbeln.BYD habe es in den letzten Quartalen geschafft, die Margen zu verbessern. Möglich geworden sei das durch Skaleneffekte sowie der hohe Fertigungstiefe inklusive der Entwicklung und Fertigung eigener Batterien (Blade-Battery).Erst vor wenigen Tagen habe BYD Anleger und Analysten mit den Zahlen für das dritte Quartal erneut zufrieden gestellt. Der Nettogewinn sei um 82,2 Prozent auf 10,4 Milliarden Yuan (rund 1,34 Milliarden Euro) geklettert. Der Umsatz sei um 38,5 Prozent auf 162,2 Milliarden Yuan (20,94 Milliarden Euro) gestiegen.Experten von Nomura hätten vor allem BYDs Bruttogewinnmarge im dritten Quartal gelobt, die 22,3 Prozent erreicht habe.Goldman Sachs erwarte, dass BYD den Gewinn pro Fahrzeug weiter verbessern werde, hauptsächlich aufgrund eines verbesserten Produktmix und der vertikal integrierten Strategie, die die Kosten unter Kontrolle halte.Goldman prognostiziere darüber hinaus, dass BYDs Überseeverkäufe 224.000, 435.000 und 650.000 Einheiten in den Jahren 2023, 2024 und 2025 betragen würden. Das würde 7 Prozent im Jahr 2023 und 14 Prozent der gesamten Verkäufe in 2025 bedeuten.Goldman Sachs habe aufgrund der neuen Schätzungen gleichzeitig die Gewinnprognose für BYD für die Jahr 2023 bis 2025 um 15 Prozent angehoben. Das Kursziel sei um 8 Prozent auf 346 Hongkong-Dollar nach oben geschraubt worden.Angesichts des diversifizierten Portfolios und der etablierten Lieferkette werde BYD den chinesischen Markt für Elektrofahrzeuge in naher Zukunft weiter dominieren. BYD habe gute Chancen, das Jahresziel von 3 Millionen verkaufen Fahrzeugen zu erreichen.